Западу следует привлекать к ответственности не РФ, а киевский режим за его преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие призывы лидеров стран "Большой семёрки" (G7).

"Там есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности. Всё хотелось бы надеяться, что рано или поздно они захотят привлечь к ответственности киевский режим за преступления, которые тот постоянно совершает", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.