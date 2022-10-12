В Кремле предложили Западу привлечь к ответственности Киев, а не Россию
Западу следует привлекать к ответственности не РФ, а киевский режим за его преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие призывы лидеров стран "Большой семёрки" (G7).
"Там есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности. Всё хотелось бы надеяться, что рано или поздно они захотят привлечь к ответственности киевский режим за преступления, которые тот постоянно совершает", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.
Как сообщал Лайф, ранее президент США Джо Байден заявлял, что хочет привлечь российского лидера Владимира Путина к ответственности. Так в Вашингтоне отреагировали на нанесение Москвой массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершённый властями Незалежной теракт на Крымском мосту.
ТАСС / Михаил Терещенко