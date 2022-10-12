Кива раскрыл, на кого работает организатор теракта на Крымском мосту

"Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними ещё в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму", — написал бывший парламентарий в телеграм-канале .

По словам Кивы, тогда военный получил орден "За мужество". Он также подчеркнул, что Буданов контролировал и участвовал в теракте американских спецслужб. Кроме того, по словам экс-депутата, украинский силовик понимает, что с 2016 года "негласно приговорён и терять ему уже нечего", а значит, он и дальше будет "цинично выполнять любые кровавые теракты и задачи, которые ему будут ставить его американские кураторы".