Кива раскрыл, на кого работает организатор теракта на Крымском мосту
Экс-депутат Рады Кива: Организатор теракта на Крымском мосту работает на спецслужбы США
Организатор взрыва на Крымском мосту, руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уже давно работает на спецслужбы США. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Незалежной Илья Кива.
"Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними ещё в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму", — написал бывший парламентарий в телеграм-канале.
По словам Кивы, тогда военный получил орден "За мужество". Он также подчеркнул, что Буданов контролировал и участвовал в теракте американских спецслужб. Кроме того, по словам экс-депутата, украинский силовик понимает, что с 2016 года "негласно приговорён и терять ему уже нечего", а значит, он и дальше будет "цинично выполнять любые кровавые теракты и задачи, которые ему будут ставить его американские кураторы".
Ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / EPA / STRINGER