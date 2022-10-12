Стало известно, как россияне относятся к фрилансу

Более трети россиян (38%) заявили, что хотели бы перейти на фриланс. В то же время 21% респондентов категорически не приемлют такой формат работы, а 41% опрошенных отметили, что пока не задумывались на данную тему. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", которые оказались в распоряжении RT. В исследовании участвовало свыше трёх тысяч соотечественников.

Как уточняется, 78% опрошенных выбрали бы фриланс из-за возможности дистанционной работы, 75% подчеркнули самостоятельный выбор графика. Также почти половина респондентов (46%) отметила, что такой формат работы позволяет вести сразу несколько проектов и фрилансер может получать больше денег.

В свою очередь, более половины россиян (61%) указали, что город работы для фрилансера не важен, так как сотрудник может выполнять задачи практически из любой точки мира. Что касается российских регионов, то 28% опрошенных отметили, что лучше всего для фрилансеров подходит всё-таки Москва. Следом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Краснодар и Казань.