В Сербии сочли утечку нефти из "Дружбы" продолжением терактов на "Северных потоках"

Авария на нефтепроводе "Дружба" выглядит как продолжение теракта, который произошёл на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

"То, что все мы должны знать: идёт мировая энергетическая война. Всё ещё не мировая война, как её себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война", — приводит её слова пресс-служба Минэнерго Сербии.

А утечка нефти из "Дружбы", продолжила вице-премьер, выглядит как продолжение тех событий, которые произошли на "Северных потоках". При этом Михайлович отметила, что нефтепровод является самым протяжённым в мире — длиной почти четыре тысячи километров, — через него проходит сырьё только из России.

"Мы сначала думали, что вопрос в обслуживании, говорилось, что произошла поломка, а потом выяснилось, что это было не так, а что это была диверсия", — добавила вице-премьер.

Мнение относительно энергетической мировой войны она объясняет так: нефтепровод — критическая инфраструктура, а если таковая отсутствует, то нет экономики и промышленности, и в этом случае всегда "следующий шаг — мировая война".