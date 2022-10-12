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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 10:12
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Власти Запорожья назвали число стран, чьи наёмники участвуют в боях за ВСУ

Рогов: Наёмники из 34 стран воюют на Запорожском направлении

Наёмники из более 30 стран задействованы в боевых действиях на Запорожском направлении. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нами подтверждено присутствие наёмников из 34 стран на Запорожской линии боевого [соприкосновения], в самом городе, на базах", — сообщил он.

Российские военные в Запорожье "хотят идти вперёд"
Российские военные в Запорожье "хотят идти вперёд"

Ранее сообщалось, что на Украине убит ещё один американский наёмник. Военнослужащий прибыл из США 27 апреля, а 3 октября он скончался.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Евгения Колесникова
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