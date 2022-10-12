Власти Запорожья назвали число стран, чьи наёмники участвуют в боях за ВСУ

Наёмники из более 30 стран задействованы в боевых действиях на Запорожском направлении. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нами подтверждено присутствие наёмников из 34 стран на Запорожской линии боевого [соприкосновения], в самом городе, на базах", — сообщил он.