Американцев бросило в дрожь после слов Байдена о ядерном армагеддоне
WP: Слова Байдена о ядерном армагеддоне заставили американцев содрогнуться
Заявление президента США Джо Байдена о возможности "ядерного армагеддона" из-за конфликта на Украине бросили в дрожь американцев. Об этом пишет газета Washington Times.
"Слова Байдена об армагеддоне, которые были восприняты как упрёк в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире", — сказано в материале издания.
Белый дом из-за этого поспешил разъяснить, что слова Байдена неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте, однако, несмотря на все попытки, американцев "бросило в дрожь" от заявления президента.
Автор материала указывает, что после предупреждения Байдена об армагеддоне жители США не могут не съёживаться от осознания того, что глава государства сам внёс значительный вклад в усиление надвигающейся угрозы, создав представление, что Соединённые Штаты больше не являются сверхдержавой.
Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой его задействование "не закончилось бы армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США озадачило и американских силовиков.
Flickr / The White House