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12 октября, 10:02
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Американцев бросило в дрожь после слов Байдена о ядерном армагеддоне

WP: Слова Байдена о ядерном армагеддоне заставили американцев содрогнуться

Заявление президента США Джо Байдена о возможности "ядерного армагеддона" из-за конфликта на Украине бросили в дрожь американцев. Об этом пишет газета Washington Times.

"Слова Байдена об армагеддоне, которые были восприняты как упрёк в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире", — сказано в материале издания.

Белый дом из-за этого поспешил разъяснить, что слова Байдена неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте, однако, несмотря на все попытки, американцев "бросило в дрожь" от заявления президента.

Помпео обрушился с критикой на Байдена из-за слов о "ядерном армагеддоне"

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Автор материала указывает, что после предупреждения Байдена об армагеддоне жители США не могут не съёживаться от осознания того, что глава государства сам внёс значительный вклад в усиление надвигающейся угрозы, создав представление, что Соединённые Штаты больше не являются сверхдержавой.

Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой его задействование "не закончилось бы армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США озадачило и американских силовиков.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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