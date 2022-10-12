Американцев бросило в дрожь после слов Байдена о ядерном армагеддоне

Заявление президента США Джо Байдена о возможности "ядерного армагеддона" из-за конфликта на Украине бросили в дрожь американцев. Об этом пишет газета Washington Times.

"Слова Байдена об армагеддоне, которые были восприняты как упрёк в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире", — сказано в материале издания.

Белый дом из-за этого поспешил разъяснить, что слова Байдена неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте, однако, несмотря на все попытки, американцев "бросило в дрожь" от заявления президента.