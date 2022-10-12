Мобилизованный умер в учебном центре на Урале

В учебном центре Минобороны в посёлке Елань в Свердловской области умер мобилизованный. Об инциденте рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с призывниками на Урале. По словам парламентария, мужчина 1989 года рождения пожаловался медикам на ухудшение самочувствия, а позже у него внезапно остановилось сердце. Врачи четыре раза реанимировали его, но попытки не увенчались успехом.

"Четыре раза запускали сердце, но оно остановилось, не смогли спасти человека. Там были и военный прокурор, и следователь, они проведут проверку, сделают экспертизу и установят причину смерти", — приводит РИА "Новости" слова Иванова.

В начале октября депутат уже сообщал о двух случаях смерти мобилизованных в Елани. Один, по его словам, умер от сердечного приступа, второй свёл счёты с жизнью. Ещё один мобилизованный был отправлен из Елани домой и уже там умер от цирроза печени. В телеграм-канале депутат также ранее публиковал фото учебного центра. Он отметил, что это "конечно, не санаторий, но его никто и не обещал".





