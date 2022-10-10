Угрозы Болтона: Как в США реагируют на российский удар возмездия по Украине Почему американский экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон грозит российскому президенту ликвидацией. 10 октября, 10:58 42665 42665 Обложка © Shutterstock

Дежурный судный день для Украины — в самом разгаре, Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре. Первый день командования спецоперацией генерала Суровикина отметился трагичным для руководства Украины "салютом" русских ракет в сторону Незалежной. Первой сложилась энергетическая система страны, не выдержав нагрузки. После ударов перестали работать ТЭЦ, отключилось электричество. Удары наносятся не только по Киеву и Львову, но и по Николаеву, Кривому Рогу и многим другим городам. В столице и во Львове остановлены метрополитены.

Украинская ПВО, о которой долго писали украинские СМИ, ничего не может сделать. Оправдания генерала Залужного выглядят нелепо. Похоже, что, сварганив марку с подорванным Крымским мостом, ратующие за истребление россиян граждане Украины отправили себе последнее предупреждающее письмо. Известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Однако отрезвление силовиков Украины происходит с трудом. Судя по заявлениям киевских властей, просветления не наступает, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак грозит следующим поколениям россиян: "На каждый удар будет жёсткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы, но и целые поколения россиян. Эти удары только ускорят наше движение вперёд. Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее". В то время как глава Украины Зеленский отделался роликом из Киева и призвал жителей страны находиться в убежищах.

Показательна первая реакция США — главный "городской сумасшедший" Штатов, экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил ликвидировать Владимира Путина, если Россия применит тактическое ядерное оружие.

Джон Болтон. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

— Я думаю, нужно публично объявить, чтобы не только Путин, а всё высшее руководство России, все граждане России знали, что если Путин даст добро на применение ядерного оружия, он подпишет свою предсмертную записку самоубийцы, — сказал Болтон в интервью CBS.

По его словам, глава России и есть "центр командования и контроля Российских вооружённых сил, национальный главнокомандующий, как мы говорим, и он — легитимная военная цель. И я думаю, что среди всего множества того, что мы можем также сделать, он должен понимать, что он — в списке наших мишеней". Ранее Болтон заявлял, что "США нужна Россия, которая сможет войти в НАТО".

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— На текущий момент Болтон не является официальным лицом, поэтому его демарш нельзя воспринимать в качестве официального ультиматума России. Однако понятно, что США продолжают оказывать помощь украинским террористам, предоставляя им артиллерию, бронетехнику, техническую помощь в организации связи и командования. Более того, в последний месяц участились случаи отправки на Украину больших подразделений наёмников стран НАТО, которые выполняют командные функции в подразделениях под флагом Незалежной, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Несмотря на это, фашизм на Украине будет подавлен и страна освобождена от марионеточного правительства Зеленского. Безусловно, если на стороне киевского руководства в военном конфликте будут участвовать иностранные граждане, то они станут легитимной целью российских военных.

Поскольку в США слишком рано и не все ещё проснулись, то СМИ Европы не включили ретранслятор украинской пропаганды, можно лишь заметить весьма слабые шевеления. Например, французские Figaro и Le Monde пока не дают оценок, в новостном режиме транслируя происходящее, которое перечеркивает все остальные статьи в стиле "Россия проиграла войну Украине". Удары по Незалежной корреспондент Le Monde называет демонстрацией силы Путина в ответ на подорванный Крымский мост. Конечно, он не будет сообщать, как накануне украинский нацист Жорин выложил в своём тг-канале кадры расправы азовцев над мирными жителями в Купянске, которые, по их мнению, являются коллаборантами, подписав, что "расплата будет!". То же самое в Daily Mail, издание сообщает о "террористических атаках Москвы" и напоминает, что Киев не взял на себя подрыв Крымского моста, забывая, что всё было наоборот. Аналогично отражает события немецкая пресса. Очевидно, что методичек из Вашингтона ещё не поступило.

Политолог Дмитрий Евстафьев отмечает, что такие реляции вполне вписываются "в практически консенсусное понимание американцами российской политики. И если они почувствуют, что есть хоть малейший шанс..."

Кремль не видит смысла в апокалиптических темах, заявив о нежелании участвовать в ядерной риторике в связи с высказываниями по ядерной угрозе бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Фото © Getty Images / Eli Wilson Почему ручная пропаганда Вашингтона не успела свериться с часами генерала Суровикина? 0 Большая разница во времени Не ожидали прилёта Ждали Совбеза РФ Понедельник пошел не по плану

Авторы Елена Стафеева