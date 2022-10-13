Налог кровью: Почему Киев готов стать полигоном для Карибского кризиса 2.0 и каковы планы США Почему война НАТО с Россией на Украине переходит на истощение, каков план США и как будут разворачиваться события в Европе, рассказали эксперты ЭИСИ. 13 октября, 17:00 Люди смотрят на разрушенное здание школы в Житомире, Украина. Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Политологи Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола "Противостояние со странами НАТО: от Карибского кризиса — к украинскому" пришли к выводу, что Америка повторяет невыученные уроки шестидесятилетней давности, приставив к виску Москвы заряженный пистолет. События 1962 года, когда политическая и экономическая конкуренция США и СССР привела к Карибскому кризису, повторились спустя чуть больше полувека.

Карибский кризис 2.0

Эксперты напомнили, что Россию до 2014 года уже признавали третьей экономикой в Европе. Если бы мы не были втянуты в события на Украине из-за продвижения НАТО и Майдана в Киеве, то наша страна могла бы претендовать спустя несколько лет на место в тройке мировых лидеров.

— США имеют хорошо разработанный план по сохранению и усилению собственной гегемонии. Именно поэтому сейчас на территории Украины ведется война сил НАТО против России, а Европа приносится в жертву, — отметил политолог Павел Данилин, перечислив несколько контуров ведения полномасштабной войны против российской экономики.

Вал санкций, который Запад подает как сдерживание РФ, не что иное, как экономический аспект прокси-войны, в которой США не брезгуют даже актами мирового терроризма, подрывая газовые и нефтяные магистрали России. Перечислив основные политико-экономические кейсы, политологи разобрались, что скрывается за вывозом якобы украинского зерна из портов Одессы, во что превратится Европа спустя некоторое время и куда убежит бизнес ЕС.

Расплата Киева с Западом собственным населением

Украина в этой войне стала территорией, заложившей свой суверенитет ещё 30 лет назад. Почти под копирку повторяя расплату гетманов за вооружение и другие преференции собственным народом. Торговлей янычарами (* ред. — корпусы воинов в Османской империи из детей славян) назвал политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев поведение украинских элит, перешедших на полное обеспечение Запада и получающих сейчас финансовое и военное обеспечение. Взамен Киев расплачивается населением.

— Консолидированный бюджет Украины до СВО составлял порядка 70 млрд долларов. Сейчас он сокращен до 40 млрд долларов, причем параллельно Киев получает мощное финансирование с Запада в размере 60 млрд долларов, учитывая всю помощь ЕС, США и других стран, где доля Вашингтона составляет четверть этой суммы. Военная помощь оказана на 41,3 млрд евро, 27,7 млрд евро из них поставил ВПК США по программе ленд-лиза, — сказал Матвейчев. — Это беспрецедентный масштаб со времен Второй мировой войны, ни Корея, ни Вьетнам никогда не получали такой поддержки.

Расплачиваются руководство и олигархи Украины жизнями своих граждан, рассказал Олег Матвейчев, приведя в пример падение цен в Европе на человеческие органы.

— После эскалации боевых действий на Украине цены на человеческие органы в Европе упали в два раза, — сказал депутат. — Молодые украинские сердца и почки сплошным потоком идут в Европу.

Украинские военные в Харьковской области. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Зерновая проблема

Политолог Александр Асафов зачитал доклад, согласно которому зерно, вывозимое с Украины, принадлежит крупнейшим американским компаниям, информация о продаже украинской земли в пользу таких гигантов, как "Монсанто", "Дюпон" и другие, находится в открытых источниках. Вся эта возня, прикрытая красивыми словами о решении проблемы голода третьих стран — всего лишь корпоративная нажива агрохолдингов США. Поэтому лоббисты всего мира сражались в этом кейсе за чаевые от колоссальных вложений американцев.

В Стамбуле завершилась инспекция первого зерновоза из Украины. 3 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Turkish Defense Ministry / Anadolu Agency

Релокация европейского бизнеса

Также экперты затронули тему разграбления Европы, объяснив, что, обрушив ее энергосистему, США всего лишь заставили своих прямых конкурентов — Германию — перевести бизнес за океан. Только штат Оклахома за последние месяцы принял порядка 60 крупных немецких производств.

Штаты всегда проигрывали экономическое соревнование немецким компаниям, поэтому со стороны Вашингтона предпринимались попытки заблокировать строительство "Северного потока-2". Но решить вопрос окончательно Вашингтону удалось лишь с приходом в правительство Германии коалиции с партией "зеленых", которые являются агентами влияния США.

— Завод "Фольсфаген" покидает Европу и перемещает свои производства в США, туда же бегут транснациональные компании из Германии. "Тесла" сворачивает свою гигафабрику по выпуску электромобилей. Вторая по размерам в мире металлургическая компания ArcelorMittal в два раза сократила производство в Германии и увеличивает его в Техасе. Процесс бегства капиталов из ЕС будет ускоряться, — прогнозирует заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Война переходит в стадию "на истощение", говорят политологи. Российские удары возмездия начинают влиять на СВО, но западу, сжигающему в горниле фронта от 500 до 1000 солдат в день, пока это не сильно заметно. России будет тяжело тягаться с экономикой военного блока НАТО, но с нашими ресурсами и ВПК мы можем не только выстоять, но и победить. Также эксперты предостерегли общество от ядерной эскалации, к которой, судя по всему, готовит Европу Вашингтон, всё время обвиняя Россию в намерении применить ЯО на территории Украины. За этой риторикой, по словам депутата Олега Матвейчева, может скрываться попытка Америки устроить атомную провокацию руками ВСУ. Всё это вкупе грозит переплюнуть перспективы Карибского кризиса, которые грозили миру 60 лет назад, так как элиты США не сделали вывода из предыдущего урока истории.

Фото © Shutterstock Почему США обрекают Европу на обнищание и угрозу ядерной войны? 0 Это результат потери европейскими государствами суверенитета Европейская колония США сдаёт свой бизнес Вашингтону Глобальному бизнесу не важен суверенитет и национальные интересы Европа далеко от Штатов

Авторы Елена Стафеева