"Турецкий поток – 2": Почему Анкара может занять место Берлина в Европе Как диверсия на "Турецком потоке" ускорила сближение России и Турции в вопросе строительства нового газопровода. 13 октября, 21:40 Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана. Астана, Казахстан. 13 октября 2022 года. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Неформальный саммит СНГ в Казахстане стал точкой притяжения для представителей 50 стран и местом встречи 11 глав государств. Континентальный формат площадки позволяет договариваться и находить компромиссы в решении сложных задач, в отличие от мероприятий под эгидой ООН, где ничего, кроме тезисов из методичек Вашингтона, уже не провозглашается.

На полях саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал общение Владимира Путина с журналистами в Казахстане. Также он сообщил о поручении Путина и Эрдогана детально и очень быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции.

Строительство нового газопровода по дну Чёрного моря, о котором Путин сообщил накануне, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели", позволит Турции, которая очень быстро купировала готовящиеся диверсии на "Турецком потоке", решить множество экономических вопросов, считают эксперты.

Напомним, Дмитрий Песков сообщил о поимке и аресте диверсантов, которые намеревались устроить подрыв "Турецкого потока". О чём президент РФ рассказал на оперативном совещании с членами Совбеза ещё в понедельник. Организатор диверсии — Киев. ФСБ задержала мужчину 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. В гаджетах нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.

Сегодня в ходе встречи глав России и Турции обсуждалась тема надёжного маршрута, который Путин предложил создать на турецкой границе — создать отдельный хаб для Европы, позволяющий обезопасить потоки российского топлива. Это решение повлияет как на Европу, так и на Ближний Восток.

Эрдоган с большим интересом это воспринял. Уже даны поручения обоими президентами проработать этот вопрос Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Выгоды России и Турции

Место Берлина, который мог бы стать крупнейшим в мире энергетическим хабом, теперь займёт Анкара. Турция получит самый серьёзный рычаг давления на Европу со времён Османской империи. К тому же дешёвый российский газ позволит разоряющимся немецким производителям сбежать в Турцию. Что означает доступ и турок, и россиян к западным технологиям и автоматически загонит Европу и Германию в рецессивный угол истории. В то же время для России это ещё и ключ к более гибкой политике Турции на Ближнем Востоке и спорах с Москвой, например, в идлибском вопросе. Перенаправив в Турцию поток, предназначенный для Европы, Россия укрепит собственную валюту, повысив её популярность в случае перехода на рубли не только в Турции, но и во всём макрорегионе.

Строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", 2018 год. Фото © Getty Images / Isa Terli / Anadolu Agency

Эксперты отмечают, что диверсии киевских спецслужб подталкивают к нежелательному для США сближению не только Россию и Турцию, но и другие незападные страны, позволяя выстраивать иной многополярный мир, где слова президентов имеют серьёзный вес, возрождая международное сотрудничество и проекты.

Немецкие элиты сдали свой суверенитет США, согласившись заморозить "Северные потоки" и не отреагировав на подрывы ниток газопроводов, устроенные Америкой. Впервые в истории Германия пошла под нож американского гегемона, согласившись на энергетический кризис и рецессию собственной экономики. Немецкие промышленные производства уже покидают родину вместе со всеми крупными мировыми компаниями — кто-то готов осесть в Европе или Китае, но большинство выбирает США. Этому способствует и новый закон, который провёл Байден, — о льготах и налогах для иностранного бизнеса. Американские спецслужбы и НАТО заботятся об ускорении темпов краха Европы, провоцируя эскалацию украинского конфликта и пугая мир ядерной провокацией на территории Незалежной.

Фото © Getty Images / Melissa Sue Gerrits Почему ЕС стал марионеткой США? 0 США воспитали новое поколение европейских политиков, согласных со Штатами Потому что в Европе стоят базы США Германия потеряла независимость с уходом Ангелы Меркель

Авторы Дмитрий Шестопалов