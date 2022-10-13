Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пытавшиеся взорвать газопровод "Турецкий поток" диверсанты были арестованы на территории РФ.
Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток". Видео © LIFE
"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намёки давал, и ваше дело — трактовать эти намёки. Они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты за это диверсанты, несколько человек было арестовано. На нашей территории", — заявил Песков.
Ранее в ходе совещания в связи с ЧП на Крымском мосту президент Владимир Путин заявил, что Киев уже давно использует террористические методы. В частности, по его словам, украинцы пытались подорвать "Турецкий поток". Как подчеркнул глава государства, оставлять без ответа подобные преступления попросту невозможно.
LIFE