Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намёки давал, и ваше дело — трактовать эти намёки. Они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты за это диверсанты, несколько человек было арестовано. На нашей территории", — заявил Песков.