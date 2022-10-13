НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 12:40

Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пытавшиеся взорвать газопровод "Турецкий поток" диверсанты были арестованы на территории РФ.

Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток". Видео © LIFE

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намёки давал, и ваше дело — трактовать эти намёки. Они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты за это диверсанты, несколько человек было арестовано. На нашей территории", — заявил Песков.

Путин на встрече с Эрдоганом напомнил о попытке взрыва "Турецкого потока"

Путин на встрече с Эрдоганом напомнил о попытке взрыва "Турецкого потока"

Ранее в ходе совещания в связи с ЧП на Крымском мосту президент Владимир Путин заявил, что Киев уже давно использует террористические методы. В частности, по его словам, украинцы пытались подорвать "Турецкий поток". Как подчеркнул глава государства, оставлять без ответа подобные преступления попросту невозможно.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

1
avatar
avatar
arkadiyfсегодня в 12:57

Это уже ментовский перебор..

Новости партнеров