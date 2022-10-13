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Опубликовано 13 октября 2022, 12:25
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Жителю Москвы дали 15 суток за прослушивание украинской музыки в машине

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток россиянина Антона Усова за прослушивание украинской музыки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инстанцию.

Также мужчина теперь обязан выплатить штраф 50 тысяч рублей. Москвича признали виновным по статьям 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции) и 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооружённых сил России).

Супруга Усова рассказала, что он был задержан днём 12 октября за то, что включал в салоне своей машины украинскую музыку. Эту информацию также подтвердили в суде.

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Ранее Лайф писал, что в Москве бдительные полицейские приняли косплейщика за нациста. Парня в каске с орлом и солдатском пальто задержали на выходе из метро станции "Парк Победы". Выяснилось, что юноша не состоит ни в каких сомнительных организациях, в связи с этим было решено отпустить его домой.

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Flickr / Martinsson Serg

Ирина Фальке
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