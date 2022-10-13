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13 октября, 12:21

Мишустин ожидает выход России на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Россия, по имеющимся прогнозам, может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортёром подсолнечного масла", — заявил Мишустин на заседании правительства.

По словам главы кабмина, показатели самообеспеченности России подсолнечным маслом превысят 200%, что в два раза выше требований, установленных в доктрине продовольственной безопасности.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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