Мишустин ожидает выход России на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла
Россия, по имеющимся прогнозам, может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортёром подсолнечного масла", — заявил Мишустин на заседании правительства.
По словам главы кабмина, показатели самообеспеченности России подсолнечным маслом превысят 200%, что в два раза выше требований, установленных в доктрине продовольственной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые получают украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть за это благодарны турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.