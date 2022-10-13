Путин: Получающие украинское зерно страны должны быть благодарны за это Эрдогану
Страны, которые получают украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть за это благодарны турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с турецким коллегой в Астане.
"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это", — сказал он.
Как писал Лайф, 22 июля в Стамбуле были подписаны договорённости по созданию коридора для экспорта украинской сельхозпродукции посредством Чёрного моря. Под документом поставили подписи представители РФ, Турции, Украины и ООН. Одним из важнейших аспектов зерновой сделки является то, что продовольствие должно поставляться в беднейшие страны. Ранее Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане при вывозе зерна с Украины.