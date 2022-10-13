Путин: Получающие украинское зерно страны должны быть благодарны за это Эрдогану

Страны, которые получают украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть за это благодарны турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с турецким коллегой в Астане.

"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это", — сказал он.