Путин на встрече с Эрдоганом напомнил о попытке взрыва "Турецкого потока"

Президент страны Владимир Путин напомнил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о попытке взрыва газопровода "Турецкий поток". К счастью, как указал российский лидер, этого не случилось.

"Мы осуществляем транзит через Турцию и в европейские страны. Турция оказалась самой надёжной [транзитной] страной. Благодаря вашей позиции, твёрдой по "Турецкому потоку", который тоже хотели взорвать, но этого не случилось", — сказал Путин в ходе встречи в Казахстане.