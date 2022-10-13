Путин на встрече с Эрдоганом напомнил о попытке взрыва "Турецкого потока"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во Дворце Независимости в Астане. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент страны Владимир Путин напомнил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о попытке взрыва газопровода "Турецкий поток". К счастью, как указал российский лидер, этого не случилось.
"Мы осуществляем транзит через Турцию и в европейские страны. Турция оказалась самой надёжной [транзитной] страной. Благодаря вашей позиции, твёрдой по "Турецкому потоку", который тоже хотели взорвать, но этого не случилось", — сказал Путин в ходе встречи в Казахстане.
Ранее в ходе совещания в связи с ЧП на Крымском мосту президент Владимир Путин заявил, что Киев уже давно использует террористические методы. В частности, по его словам, украинцы пытались подорвать "Турецкий поток". Как подчеркнул глава государства, оставлять без ответа подобные преступления попросту невозможно.