Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции
Президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб.
"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы предусмотреть строительство ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны", — отметил российский лидер на встрече с Эрдоганом в Астане.
Путин подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".
Напомним, буквально накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию. Так, при согласии партнёров страны получится создать там газовый хаб для европейских государств, подчеркнул президент РФ.
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