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13 октября, 10:33

Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

Президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб.

"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы предусмотреть строительство ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны", — отметил российский лидер на встрече с Эрдоганом в Астане.

Путин подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".

В Турции заявили, что реализация идеи Путина о газовом хабе для Европы возможна

В Турции заявили, что реализация идеи Путина о газовом хабе для Европы возможна

Напомним, буквально накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию. Так, при согласии партнёров страны получится создать там газовый хаб для европейских государств, подчеркнул президент РФ.

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Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Александр Юнашев

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