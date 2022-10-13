Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

Президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб.

"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы предусмотреть строительство ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны", — отметил российский лидер на встрече с Эрдоганом в Астане.

Путин подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".