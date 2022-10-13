Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок
"Транснефть": Утечка нефти на "Дружбе" не привела к падению поставок в Польшу и Германию
Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию. Об этом на международном форуме "Российская энергетическая неделя" рассказал журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
"Транспортировку мы не сокращали, у нас идёт планово и в Польшу, и в Германию", — сообщил он.
Лайф рассказывал, что утром 12 октября в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сразу заявил, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления. Признаков диверсии на нефтепроводе не обнаружили.
ТАСС / dpa / picture-alliance