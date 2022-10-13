Погибшие в ДТП в Подмосковье подростки взяли машину без спроса и пытались уйти от погони
Четверо подростков, погибших в ДТП в Дмитрове, пытались уйти от погони
Кадры с места трагедии. Обложка © LIFE
Подростки, погибшие сегодня в жуткой аварии на первом километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна, пытались уйти от погони ДПС. Кадры происшествия есть в распоряжении Лайфа.
Подростки-угонщики пытались уйти от погони. Видео © LIFE
Как Лайфу рассказал источник, автомобиль Peugeot, на котором разбились ребята, принадлежал маме одного из погибших. Юноша взял ключи от иномарки тайком от родителей и отправился кататься, прихватив с собой четверых друзей.
На пути их машина врезалась в КамАЗ, выжить удалось лишь одному пассажиру 2006 года рождения. Сейчас он находится в больнице со множественными ссадинами головы, лица, грудной клетки и обоих коленных суставов.
Напомним, жуткая авария унесла жизни четырёх человек в Московской области. В Дмитрове столкнулись Peugeot и КамАЗ, после чего иномарка загорелась. На опубликованных кадрах видно, что иномарка буквально влетела под грузовик и от неё практически ничего не осталось: части машины разбросаны по всей дороге.