Погибшие в ДТП в Подмосковье подростки взяли машину без спроса и пытались уйти от погони

Подростки, погибшие сегодня в жуткой аварии на первом километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна, пытались уйти от погони ДПС. Кадры происшествия есть в распоряжении Лайфа.

Подростки-угонщики пытались уйти от погони. Видео © LIFE

Как Лайфу рассказал источник, автомобиль Peugeot, на котором разбились ребята, принадлежал маме одного из погибших. Юноша взял ключи от иномарки тайком от родителей и отправился кататься, прихватив с собой четверых друзей.

На пути их машина врезалась в КамАЗ, выжить удалось лишь одному пассажиру 2006 года рождения. Сейчас он находится в больнице со множественными ссадинами головы, лица, грудной клетки и обоих коленных суставов.