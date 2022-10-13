Появилось видео с моментом падения обломков ракеты на многоэтажку в Белгороде

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом падения обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Белгороде.

Момент падения обломков ракеты на многоэтажку в Белгороде. Видео © SHOT

"ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. На месте находится начальник Главного регионального управления МЧС России Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы", — написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.