Американский таблоид The New York Post использовал в своей статье о российских ударах, предпринятых в ответ на теракт украинских спецслужб, стоп-кадр с камеры видеонаблюдения на Крымском мосту. На нём запечатлён мощный взрыв в момент подрыва грузовика 8 октября.

Подпись под фото гласит: "Погибло 11 человек, десятки ранены". Автор статьи утверждает, что российский удар был направлен против мирных жителей, а также сравнивает его с тактикой ближневосточных группировок. При этом организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту издание называет "успешной атакой Украины".