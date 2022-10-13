New York Post выдала фото подрыва Крымского моста за снимок удара ВС России по Украине
New York Post проиллюстрировала статью об ударах ВС России снимком подрыва Крымского моста
На снимке с камеры видеонаблюдения видны пламя и дым, поднимающиеся после взрыва на Керченском мосту в Керченском проливе 8 октября 2022 года. Обложка © Getty Images / Security Camera / Anadolu Agency
Американский таблоид The New York Post использовал в своей статье о российских ударах, предпринятых в ответ на теракт украинских спецслужб, стоп-кадр с камеры видеонаблюдения на Крымском мосту. На нём запечатлён мощный взрыв в момент подрыва грузовика 8 октября.
Скриншот новости © The New York Post
Подпись под фото гласит: "Погибло 11 человек, десятки ранены". Автор статьи утверждает, что российский удар был направлен против мирных жителей, а также сравнивает его с тактикой ближневосточных группировок. При этом организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту издание называет "успешной атакой Украины".
Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября были разрушены два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов. В августе оно было направлено из морского порта Одессы в город Русе в Болгарии, после этого груз пересёк Грузию, побывал в Армении, а затем отправился в Россию.