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13 октября, 10:03

Путин заявил Аббасу о неизменной позиции РФ по палестино-израильскому урегулированию

Позиция России касаемо палестино-израильского урегулирования основана на решениях ООН и не меняется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом.

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Вы знаете, позиция России по палестинским проблемам, по палестино-израильскому урегулированию носит принципиальный характер. Она основана на фундаментальных решениях Организации Объединённых Наций и не меняется", — подчеркнул глава государства.

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Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. В ходе встречи в Москве российской стороной была подчёркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, уточнили в МИД РФ.

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Telegram / Кремль. Новости

Николь Вербер

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