Путин заявил Аббасу о неизменной позиции РФ по палестино-израильскому урегулированию

Позиция России касаемо палестино-израильского урегулирования основана на решениях ООН и не меняется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом.

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Вы знаете, позиция России по палестинским проблемам, по палестино-израильскому урегулированию носит принципиальный характер. Она основана на фундаментальных решениях Организации Объединённых Наций и не меняется", — подчеркнул глава государства.