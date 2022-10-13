В небе над Белгородом вновь работает система ПВО
Жители Белгорода в соцсетях сообщили о звуках взрывов в городе, по некоторым данным, в небе работает система ПВО.
Фото © T.me / belgorod01people
На опубликованных кадрах можно увидеть следы от работы ПВО. По неподтверждённой информации, местные жители слышали пять взрывов. Официальных комментариев не поступало. Сообщается также о падении части ракеты на жилой дом.
Днём ранее в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. По словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.
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