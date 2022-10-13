НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 09:57

В небе над Белгородом вновь работает система ПВО

Жители Белгорода в соцсетях сообщили о звуках взрывов в городе, по некоторым данным, в небе работает система ПВО.

Фото © T.me / belgorod01people

Фото © T.me / belgorod01people

На опубликованных кадрах можно увидеть следы от работы ПВО. По неподтверждённой информации, местные жители слышали пять взрывов. Официальных комментариев не поступало. Сообщается также о падении части ракеты на жилой дом.

Осколки от сбитых над Белгородом снарядов разлетелись на 15 улиц

Осколки от сбитых над Белгородом снарядов разлетелись на 15 улиц

Днём ранее в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. По словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.

Обложка ©

T.me / belgorod01people

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров