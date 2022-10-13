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13 октября, 09:52

Москвичка держала в квартире краснокнижных амурских котов в качестве домашних питомцев

Прокуратура нашла в московской квартире занесённых в Красную книгу трёх амурских котов

<p>В Москве прокуроры изъяли незаконно содержащихся в квартире диких лесных котов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1119?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

В Москве прокуроры изъяли незаконно содержащихся в квартире диких лесных котов. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Жительница Москвы завела трёх краснокнижных лесных котов, которые обитают на Дальнем Востоке и находятся на грани исчезновения. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли двух самок и самца.

В квартире Москвы найдены редкие лесные коты. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В квартире Москвы найдены редкие лесные коты. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Прокуроры изъяли краснокнижных котов из московской квартиры. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Прокуроры изъяли краснокнижных котов из московской квартиры. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

"Хозяйка диких животных не представила проверяющим документы, подтверждающие право собственности, а также законность их нахождения в квартире", — рассказали в столичной прокуратуре.

Сейчас амурские (дальневосточные) коты находятся в центре передержки, где для них созданы все необходимые условия, добавили в ведомстве. Прокурорская проверка продолжается.

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Татьяна Миссуми

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