Москвичка держала в квартире краснокнижных амурских котов в качестве домашних питомцев
Прокуратура нашла в московской квартире занесённых в Красную книгу трёх амурских котов
В Москве прокуроры изъяли незаконно содержащихся в квартире диких лесных котов. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
Жительница Москвы завела трёх краснокнижных лесных котов, которые обитают на Дальнем Востоке и находятся на грани исчезновения. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли двух самок и самца.
В квартире Москвы найдены редкие лесные коты. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
Прокуроры изъяли краснокнижных котов из московской квартиры. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
"Хозяйка диких животных не представила проверяющим документы, подтверждающие право собственности, а также законность их нахождения в квартире", — рассказали в столичной прокуратуре.
Сейчас амурские (дальневосточные) коты находятся в центре передержки, где для них созданы все необходимые условия, добавили в ведомстве. Прокурорская проверка продолжается.
Ранее Лайф писал, что пожилая жительница Сахалина решила избавиться от кота оригинальным способом. Она вызвала сотрудников МЧС и скорую помощь: заявила, что животное на неё напало.