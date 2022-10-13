"Тогда дадим отпор": В Белоруссии назвали условие для начала боевых действий

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск начнёт боевые действия лишь в том случае, если будет нарушена государственная граница страны.

"К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами, и теперь пытается втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор", — цитирует Вольфовича агентство БелТА.

Он также подчеркнул, что сейчас Запад всеми силами старается дестабилизировать обстановку внутри Белоруссии и втянуть её в военный конфликт, однако Минск держит этот вопрос на особом контроле и делает всё для того, чтобы не нарушать спокойствие.