Врачи в Новосибирске спасают жизнь четырёхлетнему мальчику, родившемуся с половиной сердца

Маленький житель Новосибирска, который родился с половиной сердца, уже успешно перенёс две паллиативные операции с высоким риском смертности, сообщает kp.ru. Сейчас малыша готовят к новой операции в местной клинике имени Мешалкина.

Мама мальчика узнала о патологии плода ещё на стадии беременности: врачи выяснили, что сердце мальчика развилось лишь наполовину. За четыре года ребёнок прошёл через две сложнейшие операции, первая была проведена сразу после его появления на свет и длилась шесть часов. Второе хирургическое вмешательство малыш перенёс, когда ему было всего восемь месяцев.

"Он всё чаще пробует вставать на четвереньки, хотя я чувствую, что до полноценного ползания далеко. С мелкой моторикой ещё остаются проблемы. Все мысли и эмоции он выражает голосом, мимикой. Но мы уже привыкли понимать его так. Очень требовательный парень", — поделилась мама.

Теперь маленькому пациенту предстоит пройти третий этап лечения в Новосибирске. Там ему будут делать операцию, которая позволит направить венозную кровь прямо в лёгочную артерию. По словам родителей мальчика, в самом худшем случае их сына ждёт пересадка сердца.