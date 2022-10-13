Боррель пригрозил России мощным, но не ядерным ответом на "ядерное нападение на Украину"
Жозеп Боррель. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Запад даст мощный военный ответ, который "приведёт к уничтожению Российской армии", если Москва применит ядерное оружие на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", — заявил он.
По его словам, президент РФ Владимир Путин "не блефует", когда говорит, что будет защищать российскую территорию "всеми доступными средствами". Боррель подчеркнул, что и западные страны "тоже не блефуют" в своих предупреждениях.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил глава внешнеполитического ведомства. А президент США Джо Байден сказал, что не считает российского коллегу Владимира Путина готовым к применению на Украине тактического ядерного оружия.