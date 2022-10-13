Боррель пригрозил России мощным, но не ядерным ответом на "ядерное нападение на Украину"

Запад даст мощный военный ответ, который "приведёт к уничтожению Российской армии", если Москва применит ядерное оружие на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", — заявил он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "не блефует", когда говорит, что будет защищать российскую территорию "всеми доступными средствами". Боррель подчеркнул, что и западные страны "тоже не блефуют" в своих предупреждениях.