Развеян миф об опасности водочных компрессов для детей

Использование водочного компресса на уши никак не скажется на уровне алкоголя в крови ребёнка и не приведёт к различным наркологическим проблемам. Об этом порталу "Слово и дело" рассказал врач-нарколог Олег Стеценко.

"Спирт не всасывается через кожу, и никакого повышения концентрации алкоголя в крови при таком лечении не может произойти. Различные компрессы допускаются, и даже если мы больным назначаем "тетурам", который несовместим с этиловым спиртом, то можно и к стоматологу ходить, и компрессы делать", — отметил Стеценко.

По словам специалиста, эффект от подобных компрессов возникает за счёт того, что он вызывает раздражение, которое за счёт усиления кровотока даёт согревающий эффект. Стеценко также отметил, что медицинский спирт может использоваться для обработки ран и не позволяет попасть в них грязи.