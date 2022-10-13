Путин пожелал эмиру Катара успеха в проведении чемпионата мира по футболу

Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани успехов в проведении чемпионата мира по футболу в этом году. Встреча глав государств проходит в эти минуты в Казахстане.

"Всё, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете. Мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет", — подчеркнул российский лидер.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.