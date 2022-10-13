Путин пожелал эмиру Катара успеха в проведении чемпионата мира по футболу
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани и президент РФ Владимир Путин во время встречи во Дворце независимости в Астане. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани успехов в проведении чемпионата мира по футболу в этом году. Встреча глав государств проходит в эти минуты в Казахстане.
"Всё, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете. Мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет", — подчеркнул российский лидер.
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.
Ранее Лайф рассказывал, что Париж, Марсель, Бордо, Лилль, Страсбург и Реймс собираются бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Указанные города не планируют организовывать общественные мероприятия, связанные с ЧМ-2022. В том числе у болельщиков не будет возможности смотреть матчи турнира на больших экранах в публичных зонах отдыха.