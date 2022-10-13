Антироссийские санкции вынудили закрыться часть старейших пабов Британии
Часть старейших британских пабов Marston’s закрывается из-за энергокризиса
Один из британских пабов Marston’s. Обложка © Shutterstock
Одна из старейших сетей британских пабов Marston’s закрывает часть точек. Причина такого решения — огромные счета на электричество из-за антироссийских санкций. Об этом пишет газета Evening Standard.
Излюбленные бары многих британцев в последнее время переживали не лучшие времена. Так, фирма продолжает отставать от допандемийного уровня продаж. Представители сети признались, что выручка за год до октября всё ещё на 1% отстаёт от показателей 2019 года. А точкой невозврата стали космические суммы в платёжных квитанциях на электричество.
"У нас есть несколько недорогих, не стратегических объектов, которые мы продадим в течение следующего года или около того. Наша стратегия состоит не в том, чтобы быть городской пабной группой в центре города", — сказал руководитель Marston’s Эндрю Андреа.
Ранее аналогичное заявление сделал и конкурент паба Джей Ди Уэзерспун, указала газета. Он выставил на продажу 32 объекта, в том числе девять в Лондоне, после убытка в 30 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее Лайф рассказывал о владельце паба George Inn в британском Плимуте. Он пожаловался, что его коммунальные счета из-за энергетического кризиса вырастут в девять раз. Так, платёжка за газ для его паба из-за высоких цен на топливо возрастёт с десяти тысяч фунтов стерлингов до 55 тысяч. Итогом станет взлёт общих трат за ЖКУ до ошеломительных 90 тысяч (шесть миллионов 200 тысяч рублей) в год.