Антироссийские санкции вынудили закрыться часть старейших пабов Британии

Одна из старейших сетей британских пабов Marston’s закрывает часть точек. Причина такого решения — огромные счета на электричество из-за антироссийских санкций. Об этом пишет газета Evening Standard.

Излюбленные бары многих британцев в последнее время переживали не лучшие времена. Так, фирма продолжает отставать от допандемийного уровня продаж. Представители сети признались, что выручка за год до октября всё ещё на 1% отстаёт от показателей 2019 года. А точкой невозврата стали космические суммы в платёжных квитанциях на электричество.

"У нас есть несколько недорогих, не стратегических объектов, которые мы продадим в течение следующего года или около того. Наша стратегия состоит не в том, чтобы быть городской пабной группой в центре города", — сказал руководитель Marston’s Эндрю Андреа.

Ранее аналогичное заявление сделал и конкурент паба Джей Ди Уэзерспун, указала газета. Он выставил на продажу 32 объекта, в том числе девять в Лондоне, после убытка в 30 миллионов фунтов стерлингов.