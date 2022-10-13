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13 октября, 08:59

Служба нацбезопасности Армении возбудила дело о пособничестве теракту на Крымском мосту

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в Следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабандой взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов", говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов. В августе оно было направлено из морского порта Одессы в город Русе в Болгарии, после этого груз пересёк Грузию, побывал в Армении, а затем отправился в Россию.

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Марина Калегина

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