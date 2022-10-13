Служба нацбезопасности Армении возбудила дело о пособничестве теракту на Крымском мосту

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в Следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабандой взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов", — говорится в сообщении.