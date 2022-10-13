Как одержать победу в дуэли дронов: русский секрет с передовой
Оператор беспилотников с позывным Тарик рассказал, как противостояние артиллерии сменилось на "войну дронов"
Стрелковое противостояние в зоне специальной военной операции сменилось на "войну дронов". Об этом в интервью РИА "Новостям" рассказал командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик. По его словам, беспилотники используются для целей разведки, дроны-камикадзе — для диверсионных задач.
Как одержать победу в дуэли дронов: русский секрет с передовой © Телеграмм-канал РИА "Новости"
"Мы садим "птички" противника, противник садит, сбивает, уводит наши. Но, когда оператор обучен, выживаемость и полезность "птички" возрастает — это уже не один-два-три полёта", — объясняет собеседник агентства.
В рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которые сейчас в дефиците, так и воздушный таран, но операторов дронов пока не учат таким приёмам из-за нехватки учебных беспилотников. Однако "случайные" победы на этом поприще всё-таки бывают.
"Знаю случаи: ребята шли на таран, причём умудрялись сохранить свою "птичку", но при этом сбить "птицу" противника. Нужна определённая траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы", — заключил Тарик.
Ранее Лайф сообщал, что украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе. Пилот катапультировался. А недавно ВС РФ уничтожили наземную станцию управления БПЛА "Байрактар" на Украине, так что использовать беспилотники нашему противнику стало сложнее.