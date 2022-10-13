Стрелковое противостояние в зоне специальной военной операции сменилось на "войну дронов". Об этом в интервью РИА "Новостям" рассказал командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик. По его словам, беспилотники используются для целей разведки, дроны-камикадзе — для диверсионных задач.

Как одержать победу в дуэли дронов: русский секрет с передовой © Телеграмм-канал РИА "Новости"

"Мы садим "птички" противника, противник садит, сбивает, уводит наши. Но, когда оператор обучен, выживаемость и полезность "птички" возрастает — это уже не один-два-три полёта", — объясняет собеседник агентства.

В рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которые сейчас в дефиците, так и воздушный таран, но операторов дронов пока не учат таким приёмам из-за нехватки учебных беспилотников. Однако "случайные" победы на этом поприще всё-таки бывают.