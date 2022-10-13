НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 08:44

В ДНР ищут диверсионную группу боевиков "Азова", заброшенную для организации терактов

На территорию Донецкой Народной Республики была заброшена диверсионная группа террористов "Азова"*, которая участвует в подготовке терактов против органов власти и местного населения. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ДНР.

МГБ ДНР сообщило о диверсионной группе. Видео © Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

"Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации "Азов"* и о подготовке ею серий диверсионно-террористических актов в отношении органов власти и мирного населения республики", — сообщил представитель ведомства.

В настоящее время министерство ведёт розыск диверсантов и предпринимает все меры для их задержания. Так, в пересохшем колодце в одном из жилых районов Мариуполя был обнаружен и изъят схрон с несколькими единицами автоматического оружия, гранатомёт, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для её дистанционного подрыва, а также боекомплекты к различным видам вооружения.

В ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах

В ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах

Ранее сотрудникам Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики удалось вскрыть агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о присоединении территории к России. В апреле был задержан житель Володарского, бывший сотрудник СБУ, оказавшийся внештатным агентом СВР Незалежной. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал о местонахождении штаба украинской разведки в Мариуполе.

* Запрещённая в России террористическая организация.


Обложка ©

Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров