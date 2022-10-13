В ДНР ищут диверсионную группу боевиков "Азова", заброшенную для организации терактов
На территорию Донецкой Народной Республики была заброшена диверсионная группа террористов "Азова"*, которая участвует в подготовке терактов против органов власти и местного населения. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ДНР.
МГБ ДНР сообщило о диверсионной группе. Видео © Telegram / ШТАБ ТерО ДНР
"Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации "Азов"* и о подготовке ею серий диверсионно-террористических актов в отношении органов власти и мирного населения республики", — сообщил представитель ведомства.
В настоящее время министерство ведёт розыск диверсантов и предпринимает все меры для их задержания. Так, в пересохшем колодце в одном из жилых районов Мариуполя был обнаружен и изъят схрон с несколькими единицами автоматического оружия, гранатомёт, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для её дистанционного подрыва, а также боекомплекты к различным видам вооружения.
Ранее сотрудникам Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики удалось вскрыть агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о присоединении территории к России. В апреле был задержан житель Володарского, бывший сотрудник СБУ, оказавшийся внештатным агентом СВР Незалежной. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал о местонахождении штаба украинской разведки в Мариуполе.
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