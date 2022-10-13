Панацея XXI века?: Может ли пересадка кала остановить старение, вылечить рак и депрессию

Многочисленные исследователи из ЕС, США и Израиля изучают трансплантацию фекальной микробиоты, которая становится всё более популярной в мире. Только в Европе ежегодно выполняется почти две тысячи процедур. Учёные склонны считать, что с помощью пересадки кала можно бороться со старением, онкологией, неизлечимыми кишечными инфекциями, болезнями желудка и даже психическими расстройствами.

Как пишет "Хайтек", трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — это передача реципиенту образцов жидкости и бактерий, собранных в нижней части кишечника донора. Первое исследование этого способа лечения было опубликовано в 1958 году хирургами из Колорадо.

Как правило, ТФМ используют для восстановления нарушенной микрофлоры кишечника, но современные исследования показывают, что пересадка кала может выступать в качестве универсального лекарства. Это объясняется тем, что микробиом (совокупность всех микроорганизмов в организме) имеет важное значение для здоровья, а сбои в кишечнике связаны со многими метаболическими, воспалительными и инфекционными заболеваниями.

Не исключено, что ТФМ сможет помочь пациентам с психическими расстройствами. Так, ряд исследований показывает, что у таких людей другой микробиом, поэтому пересадка кала может облегчить некоторые симптомы таких пациентов. Однако большинство выводов в этой области основано на экспериментах с лабораторными мышами, поэтому более точные выводы об эффективности процедуры пока делать рано.

При этом учёные уже определили, когда пересадка кала будет наиболее эффективной: чем больше кишечный микробиом реципиента повреждён или нарушен предварительной обработкой антибиотиками, тем успешнее после трансплантации могли заселиться донорские микробы. Например, в случае инфекций, вызванных бактерией Clostridioides difficile, эффективность ТФМ достигает 90%, что связано с длительным приёмом антибиотиков. А вот при лечении больных язвенным колитом, выраженным ожирением или диабетом не так эффективно, и это объясняется высокой степенью сохранности собственных бактерий, которые мешают трансплантации.