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13 октября, 08:42

Панацея XXI века?: Может ли пересадка кала остановить старение, вылечить рак и депрессию

Учёные считают, что с помощью пересадки кала можно бороться со старением, раком и депрессией

Многочисленные исследователи из ЕС, США и Израиля изучают трансплантацию фекальной микробиоты, которая становится всё более популярной в мире. Только в Европе ежегодно выполняется почти две тысячи процедур. Учёные склонны считать, что с помощью пересадки кала можно бороться со старением, онкологией, неизлечимыми кишечными инфекциями, болезнями желудка и даже психическими расстройствами.

Как пишет "Хайтек", трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — это передача реципиенту образцов жидкости и бактерий, собранных в нижней части кишечника донора. Первое исследование этого способа лечения было опубликовано в 1958 году хирургами из Колорадо.

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Как правило, ТФМ используют для восстановления нарушенной микрофлоры кишечника, но современные исследования показывают, что пересадка кала может выступать в качестве универсального лекарства. Это объясняется тем, что микробиом (совокупность всех микроорганизмов в организме) имеет важное значение для здоровья, а сбои в кишечнике связаны со многими метаболическими, воспалительными и инфекционными заболеваниями.

Не исключено, что ТФМ сможет помочь пациентам с психическими расстройствами. Так, ряд исследований показывает, что у таких людей другой микробиом, поэтому пересадка кала может облегчить некоторые симптомы таких пациентов. Однако большинство выводов в этой области основано на экспериментах с лабораторными мышами, поэтому более точные выводы об эффективности процедуры пока делать рано.

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При этом учёные уже определили, когда пересадка кала будет наиболее эффективной: чем больше кишечный микробиом реципиента повреждён или нарушен предварительной обработкой антибиотиками, тем успешнее после трансплантации могли заселиться донорские микробы. Например, в случае инфекций, вызванных бактерией Clostridioides difficile, эффективность ТФМ достигает 90%, что связано с длительным приёмом антибиотиков. А вот при лечении больных язвенным колитом, выраженным ожирением или диабетом не так эффективно, и это объясняется высокой степенью сохранности собственных бактерий, которые мешают трансплантации.

А ранее бразильские учёные выяснили, что люди, которые отказываются от употребления мяса, в два раза чаще подвергаются эпизодам депрессии. Авторы исследования указали, что вегетарианцы наиболее подвержены этому заболеванию, несмотря на социально-экономические факторы и образ жизни.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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