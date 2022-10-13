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13 октября, 08:20

Врач объяснила, почему осенью у женщин может нарушаться цикл

Врач Зяблова: Смена сезонов не влияет на нарушение цикла у женщин, но играет роль стресс

Гормональный сбой, гинекологические, вирусные заболевания и обычный стресс могут стать причиной нарушения цикла у женщин. Об этом Лайфу рассказала заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. Она подчеркнула, что именно осенью наблюдаются обострения заболеваний.

"Акушеры-гинекологи не связывают наступление осени с изменениями цикла. Сама по себе смена сезона не имеет к этому отношения. Однако может повлиять стресс из-за наступления холодов, питание и другие факторы", пояснила медик.

По её словам, симптомами нарушения цикла могут быть задержка на 14 и более дней, менструация два раза в месяц или другие подобные изменения. Врач посоветовала сразу обращаться в клинику. А чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, нужно сбалансировать меню, стараться отдыхать в достаточном количестве, избегать сильного стресса, вести здоровый образ жизни и оперативно лечить гинекологические заболевания, добавила Зяблова.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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