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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 08:09
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Красноярский военком попросился в зону проведения "Операции Z"

Военный комиссар Красноярского края Лысенко попросился у командования в зону проведения спецоперации на Украине

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко попросил командование округа отправить его в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил сам военком во время прямого эфира во "ВКонтакте".

Лысенко рассказал, что его старший сын с первого дня находится в зоне СВО и успел получить два ранения. Младший сын красноярского военкома, детский врач, тоже оказался участником боевых действий и неоднократно участвовал в миссиях Минздрава по эвакуации детей из Сирии. Свои навыки и опыт он тоже готов применить на Украине.

"Я как военный комиссар скажу больше, что моё место не здесь, моё место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", — заключил Андрей Лысенко.

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Ранее Лайф рассказывал, что председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, координатор медицинского направления гуманитарной миссии "Единой России" Дмитрий Хубезов подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в спецоперации на Украине. По его словам, он хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на ней вытаскивать и спасать наших ребят. Два других депутата Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай накануне прибыли в свои военкоматы и в скором времени отправятся в зону специальной военной операции.

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ТАСС / Владимир Гердо

Марина Калегина
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