Красноярский военком попросился в зону проведения "Операции Z"

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко попросил командование округа отправить его в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил сам военком во время прямого эфира во "ВКонтакте".

Лысенко рассказал, что его старший сын с первого дня находится в зоне СВО и успел получить два ранения. Младший сын красноярского военкома, детский врач, тоже оказался участником боевых действий и неоднократно участвовал в миссиях Минздрава по эвакуации детей из Сирии. Свои навыки и опыт он тоже готов применить на Украине.

"Я как военный комиссар скажу больше, что моё место не здесь, моё место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", — заключил Андрей Лысенко.