Кабмин поддержал запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом рассказал его автор, глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В отзыве сказано, что законопроект поддерживается Правительством Российской Федерации при условии его доработки с учётом указанных замечаний до внесения в Госдуму. По словам парламентария, все замечания уже отработаны.

Также в документе правительства подчёркивается, что введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве.