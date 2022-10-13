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13 октября, 07:59

Кабмин поддержал запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии

Правительство поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду в России

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом рассказал его автор, глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В отзыве сказано, что законопроект поддерживается Правительством Российской Федерации при условии его доработки с учётом указанных замечаний до внесения в Госдуму. По словам парламентария, все замечания уже отработаны.

Также в документе правительства подчёркивается, что введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве.

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Ранее Лайф сообщал, что Хинштейн направил в кабмин проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Парламентарий напомнил, что на данный момент такая ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.

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ТАСС / Артём Житенёв

Оксана Попова

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