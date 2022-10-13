Бастрыкина попросили проверить посты грузинского визажиста, желавшего смерти русским детям

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить посты визажиста Геворга Петросяна, который в соцсетях желал смерти российским детям. Документ опубликовал телеграм-канал SHOT .

С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру и СК он обратился после многочисленных жалоб. Публикации Петросяна вызвали волну негатива в соцсетях. Визажист сопроводил фото малолетних детей словами "Свежее мясо" и "Уже вижу на небесах". За это пользователи Сети назвали его "выродком" и призывают запретить продажу его косметики на российских площадках.