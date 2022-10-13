Бастрыкина попросили проверить посты грузинского визажиста, желавшего смерти русским детям
СК РФ просят проверить посты визажиста Петросяна после пожеланий смерти российским детям
Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить посты визажиста Геворга Петросяна, который в соцсетях желал смерти российским детям. Документ опубликовал телеграм-канал SHOT.
С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру и СК он обратился после многочисленных жалоб. Публикации Петросяна вызвали волну негатива в соцсетях. Визажист сопроводил фото малолетних детей словами "Свежее мясо" и "Уже вижу на небесах". За это пользователи Сети назвали его "выродком" и призывают запретить продажу его косметики на российских площадках.
А ранее Лайф рассказывал, что после теракта на Крымском мосту британский бренд Lamel отпраздновал подрыв подборкой "огненных" макияжей. Причём эта марка продаётся в крупнейших российских сетях. В ответ на это "Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gev_mua