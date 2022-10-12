Пожелавший смерти русским детям грузинский визажист объяснился за скандальные посты
Россияне начали бойкотировать косметику пожелавшего смерти русским детям визажиста Петросяна
Известный визажист Геворг Петросян выложил в соцсети фотографии российских детей в военных костюмах с пожеланием им смерти. Пользователи возмутились, что его косметику продают магазины на Wildberries.
Публикации Петросяна вызвали волну негатива в соцсетях. Он сопроводил фото малолетних детей словами "Свежее мясо" и "Уже вижу на небесах". За это пользователи сети назвали его "выродком" и призывают запретить продажу его косметики на российских площадках.
В свою очередь сам визажист попытался оправдаться, заявив, что не желает смерти детям. Как пишет Mash, таким образом он высмеял переодевание детей в военную форму, а его слова вырвали из контекста. Петросян заявил, что будет судиться с магазинами и возвращать свою косметику на прилавки.
Ранее Лайф рассказывал, что после теракта на Крымском мосту британский бренд Lamel отпраздновал подрыв подборкой "огненных" макияжей. Причём эта марка продаётся в крупнейших российских сетях. В ответ на это "Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gev_mua