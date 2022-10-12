Пожелавший смерти русским детям грузинский визажист объяснился за скандальные посты

Известный визажист Геворг Петросян выложил в соцсети фотографии российских детей в военных костюмах с пожеланием им смерти. Пользователи возмутились, что его косметику продают магазины на Wildberries.





Публикации Петросяна вызвали волну негатива в соцсетях. Он сопроводил фото малолетних детей словами "Свежее мясо" и "Уже вижу на небесах". За это пользователи сети назвали его "выродком" и призывают запретить продажу его косметики на российских площадках.