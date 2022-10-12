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12 октября, 11:38

Пожелавший смерти русским детям грузинский визажист объяснился за скандальные посты

Россияне начали бойкотировать косметику пожелавшего смерти русским детям визажиста Петросяна

Известный визажист Геворг Петросян выложил в соцсети фотографии российских детей в военных костюмах с пожеланием им смерти. Пользователи возмутились, что его косметику продают магазины на Wildberries.

  • Публикация визажиста Геворга Петросяна в соцсети
    Публикация визажиста Геворга Петросяна в соцсети
  • Публикация визажиста Геворга Петросяна в соцсети
    Публикация визажиста Геворга Петросяна в соцсети

Публикация визажиста Геворга Петросяна в соцсети

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Публикации Петросяна вызвали волну негатива в соцсетях. Он сопроводил фото малолетних детей словами "Свежее мясо" и "Уже вижу на небесах". За это пользователи сети назвали его "выродком" и призывают запретить продажу его косметики на российских площадках.

В свою очередь сам визажист попытался оправдаться, заявив, что не желает смерти детям. Как пишет Mash, таким образом он высмеял переодевание детей в военную форму, а его слова вырвали из контекста. Петросян заявил, что будет судиться с магазинами и возвращать свою косметику на прилавки.

Ранее Лайф рассказывал, что после теракта на Крымском мосту британский бренд Lamel отпраздновал подрыв подборкой "огненных" макияжей. Причём эта марка продаётся в крупнейших российских сетях. В ответ на это "Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel.

Зачем владелица косметического бренда Lamel Яроменко пиарится на теракте на Крымском мосту

Зачем владелица косметического бренда Lamel Яроменко пиарится на теракте на Крымском мосту

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gev_mua

Илья Суриков
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