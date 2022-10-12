Путин поручил продлить и расширить программу социальной газификации

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации "за горизонт 2022 года" и включить в неё медорганизации. Об этом глава государства заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

"В целом с учётом поступления новых заявок от граждан, расширения числа подключаемых объектов прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", — сказал он.

Также он призвал кабмин вместе с "Газпромом" рассмотреть расширение программы на медицинские организации: поликлиники, больницы, ФАПы. Ранее аналогичное решение было принято в отношении школ.