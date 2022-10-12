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12 октября, 11:37

Путин поручил продлить и расширить программу социальной газификации

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации "за горизонт 2022 года" и включить в неё медорганизации. Об этом глава государства заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

"В целом с учётом поступления новых заявок от граждан, расширения числа подключаемых объектов прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", — сказал он.

Также он призвал кабмин вместе с "Газпромом" рассмотреть расширение программы на медицинские организации: поликлиники, больницы, ФАПы. Ранее аналогичное решение было принято в отношении школ.

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Путин дал поручение газифицировать Камчатку за счёт проекта "Сахалин-2"

Ранее Лайф рассказывал, что договор на подключение к газовым сетям можно оформить через "Госуслуги". Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно является частью плана мероприятий по воплощению программы социальной газификации.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

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