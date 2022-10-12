Путин: РФ готова покупать товары из стран Европы, но они сами их не продают

Россия готова покупать импортные товары, но европейские страны сами их не продают. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя", отсюда и дефицит в пользу Москвы.

Российский лидер отметил, ссылаясь на данные европейцев, что экспорт за 2021 год в РФ составил 89,3 млрд евро, а импорт — 162,5 млрд евро. Так, дефицит в пользу Москвы составил 73,2 млрд евро. А за первые месяцы 2022 года, подчеркнул президент, он увеличился до 103,2 млрд евро.

"В чём причина? Мы продаём свои товары, мы готовы покупать европейские товары, но они же сами не продают, ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью, отсюда и дефицит", — заявил Путин.