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12 октября, 11:27

Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать при условии их эксплуатации

Подорванные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" можно отремонтировать, если в этом будет смысл. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута", — сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам Путина, это первостепенное условие для ремонта.

Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма

Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

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Сайт береговой охраны Швеции

Артур Лапсаков

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