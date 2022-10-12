Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать при условии их эксплуатации
Подорванные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" можно отремонтировать, если в этом будет смысл. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута", — сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя".
По словам Путина, это первостепенное условие для ремонта.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
Сайт береговой охраны Швеции