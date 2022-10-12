Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать при условии их эксплуатации

Подорванные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" можно отремонтировать, если в этом будет смысл. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута", — сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя".