Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма
Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма, целью которого является подрыв энергобезопасности континента.
"Нет сомнений — это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа тепла, электроэнергии и других ресурсов и заставить покупать это по гораздо более высоким ценам", — отметил глава государства.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
ТАСС / Терещенко Михаил