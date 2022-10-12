Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма

"Нет сомнений — это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа тепла, электроэнергии и других ресурсов и заставить покупать это по гораздо более высоким ценам", — отметил глава государства.