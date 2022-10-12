Психолог объяснила, почему женщинам нельзя плакать в присутствии мобилизованных

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко в беседе с "Радио Sputnik" призвала не усугублять состояние мобилизованных россиян переживаниями. По её словам, мужчины, которые получили повестку, волнуются, однако близким не стоит давать волю чувствам.

"Для психологического состояния мужчин важно, чтобы им не пришлось испытывать в этот сложный период два острых переживания. То есть не только изменение собственного положения, но ещё и женские слёзы <...> Надо понимать, что мужчины боятся женских слёз", — отметила эксперт.

Специалист порекомендовала родственницам мобилизованных поддерживать их. Важно, чтобы женская позиция была принимающей, заключила Овчаренко.