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12 октября, 10:42

Глава Энергодара обвинил Украину в прекращении подачи электричества для ЗАЭС

Глава Энергодара Волга: Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской атомной электростанции, в связи с этим объект был вынужден снова перейти на резервные источники генерации. Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.

"Поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой ЗАЭС, и мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее Волга сообщил о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС — пятого и шестого. Он подчеркнул, что ремонтные работы ведутся постоянно, чтобы устранить все последствия украинских атак.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова

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