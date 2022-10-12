Глава Энергодара обвинил Украину в прекращении подачи электричества для ЗАЭС

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской атомной электростанции, в связи с этим объект был вынужден снова перейти на резервные источники генерации. Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.

"Поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой ЗАЭС, и мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".