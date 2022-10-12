Более половины россиян снимают стресс с помощью видеоигр

Видеоигры помогают россиянам справляться со стрессом, а также отвлечься от проблем. Такие результаты показал онлайн-опрос, проводившийся игровой площадкой VK Play совместно с командой исследований VK.

Так, 55% респондентов признались, что видеоигры помогают им снять стресс. Сильнее всего в этом преуспели стратегии (их назвали 27% опрошенных), пазлы (21%) и симуляторы (20%). Также больше половины участников опроса заметили, что благодаря играм у них повышается настроение.

Кроме того, многим игры помогают окунуться в другую реальность (37%). Почти четверти россиян нравится соревноваться с другими игроками, 16% таким способом развивают воображение, а каждый десятый — находит друзей. Треть респондентов считают видеоигры неотъемлемой частью социальной жизни, 30% опрошенных ощущают себя частью команды в игре, 18% — чувствуют связь с другими игроками, а 17% — проявляют лидерские качества.

По мнению опрошенных, видеоигры всесторонне улучшают человека: 30% россиян заявили, что игры развивают лидерские качества, 47% опрошенных благодаря играм прокачивают навыки критического мышления, а 43% чувствуют улучшение координации и моторных навыков. Также это относится и к коммуникативным навыкам — 23% опрошенных заметили, что за последние три года стали чаще заводить диалог с незнакомыми игроками.