Лев Лещенко опроверг слухи об отмене новогодних "Голубых огоньков"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг сообщения о том, что новогоднего "Голубого огонька" в этом году не будет. Говоря о съёмках в беседе с РИА ФАН, он подчеркнул, что пока ещё ничего не сформировано.

"Успокойтесь! Нет никаких огоньков! Ещё не сформировано ничего! Это бред собачий какой-то: кто-то говорит там глупости какие-то", — сказал он.