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12 октября, 10:25

Лев Лещенко опроверг слухи об отмене новогодних "Голубых огоньков"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг сообщения о том, что новогоднего "Голубого огонька" в этом году не будет. Говоря о съёмках в беседе с РИА ФАН, он подчеркнул, что пока ещё ничего не сформировано.

"Успокойтесь! Нет никаких огоньков! Ещё не сформировано ничего! Это бред собачий какой-то: кто-то говорит там глупости какие-то", — сказал он.

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О том, что Лев Лещенко якобы намекнул на отмену новогоднего "Голубого огонька", стало известно накануне. Он подчеркнул, что на съёмки шоу его пока не приглашали, а вот работа над концертом в "Крокус Сити Холле" в самом разгаре.

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ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук

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