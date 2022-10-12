РФ потребовала у трёх стран допуска к расследованию теракта на "Северных потоках"
Россия направила ходатайства об участии в расследовании по "Северным потокам"
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Россия направила Правительствам Швеции, Германии и Дании ходатайства об участии в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Соответствующие ходатайства, требования были направлены правительствам стран, которые занимаются этим вопросом: Швеции, Германии, Дании", — заявил вице-премьер.
На вопрос о том, сколько времени может занять рассмотрение ходатайства, Александр Новак ответить не смог.
Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке "А" "Северного потока – 2". Позже подобное было зафиксировано и на двух нитках "Северного потока – 1". Впоследствии появилась версия о диверсии на трубопроводах. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, в произошедшем прослеживается рука Запада. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на недопуск России к участию в расследовании, бенефициар взрывов на "Северных потоках" всем известен.