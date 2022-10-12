РФ потребовала у трёх стран допуска к расследованию теракта на "Северных потоках"

Россия направила Правительствам Швеции, Германии и Дании ходатайства об участии в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Соответствующие ходатайства, требования были направлены правительствам стран, которые занимаются этим вопросом: Швеции, Германии, Дании", — заявил вице-премьер.