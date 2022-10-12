В Москве бдительные полицейские приняли косплейщика за нациста

В Москве бдительные полицейские задержали парня в "нацистской" форме, который спешил на фестиваль косплея. Молодой человек решил одеться как персонаж из популярной игры Warhammer, однако, как сообщает SHOT, правоохранители не оценили изобретательность 18-летнего москвича и увезли его в участок.

Парня в каске с орлом и солдатском пальто задержали на выходе из метро станции "Парк Победы". В таком виде косплейщик собирался идти на тематическое мероприятие в парке Покровское-Стрешнево. При нём также была пила-меч императорской гвардии "Криг".

В итоге любителя оригинальных костюмов проверили и выяснилось, что он не состоит ни в каких сомнительных организациях, в связи с этим было решено отпустить его домой. Однако за публичное демонстрирование запрещённой символики юношу всё-таки оштрафовали на две тысячи.