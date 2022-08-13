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13 августа, 08:30

10 примеров такого качественного косплея, что челюсть отвалится даже у человека не в теме

Многие снисходительно относятся к косплею — мол, развлечение для детишек. Ах если бы всё было так однозначно. Собрали 10 работ, после которых даже хейтеры признают всю мощь косплееров.

"Этот парень — легенда косплея", — Jappabrow.

Фото © Reddit / Jappabrow

Фото © Reddit / Jappabrow

"Косплей Джека... извините, Капитана Джека Воробья", — GoodBoi_1899.

Гиф © Reddit / GoodBoi_1899

"Косплей WandaVision от UniPoolCosplay", — Raptor_Jeeesus.

Фото © Reddit / Raptor_Jeeesus

Фото © Reddit / Raptor_Jeeesus

"Механические крылья для нового образа", — marktherobot-youtube.

Гиф © Reddit / marktherobot-youtube

"Очаровательная пожилая пара закосплеила Линка и принцессу Зельду", — RemusRagnarok.

Фото © Reddit / RemusRagnarok

Фото © Reddit / RemusRagnarok

"Мой косплей Мистерио", — GraysonFin.

Фото © Reddit / GraysonFin

Фото © Reddit / GraysonFin

"Просто идеальный косплей солдатика из "Истории игрушек", — Swerwin.

Гиф © Reddit / Swerwin

"Косплей Спайдермена/Венома", — 1q8b.

Гиф © Reddit / 1q8b

"Совместный косплей папы и дочки", — Peake37902.

Гиф © Reddit / Peake37902

"Мне сказали поделиться этим здесь... Я бодибилдер-любитель и косплеер. Этот образ Кратоса из God of War — результат многих часов работы как в спортзале, так и в мастерской! Надеюсь, вам понравится", — 1000FacesCosplay.

Фото © Reddit / 1000FacesCosplay

Фото © Reddit / 1000FacesCosplay

Косплеерша создаёт настолько горячие образы, что даже скромные гики решают ей написать: 10 фото

Косплеерша создаёт настолько горячие образы, что даже скромные гики решают ей написать: 10 фото

Обложка ©

Reddit / 1q8b, GoodBoi_1899

Сергей Трофимов

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