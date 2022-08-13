10 примеров такого качественного косплея, что челюсть отвалится даже у человека не в теме
Многие снисходительно относятся к косплею — мол, развлечение для детишек. Ах если бы всё было так однозначно. Собрали 10 работ, после которых даже хейтеры признают всю мощь косплееров.
"Этот парень — легенда косплея", — Jappabrow.
Фото © Reddit / Jappabrow
"Косплей Джека... извините, Капитана Джека Воробья", — GoodBoi_1899.
Гиф © Reddit / GoodBoi_1899
"Косплей WandaVision от UniPoolCosplay", — Raptor_Jeeesus.
Фото © Reddit / Raptor_Jeeesus
"Механические крылья для нового образа", — marktherobot-youtube.
Гиф © Reddit / marktherobot-youtube
"Очаровательная пожилая пара закосплеила Линка и принцессу Зельду", — RemusRagnarok.
Фото © Reddit / RemusRagnarok
"Мой косплей Мистерио", — GraysonFin.
Фото © Reddit / GraysonFin
"Просто идеальный косплей солдатика из "Истории игрушек", — Swerwin.
Гиф © Reddit / Swerwin
"Косплей Спайдермена/Венома", — 1q8b.
Гиф © Reddit / 1q8b
"Совместный косплей папы и дочки", — Peake37902.
Гиф © Reddit / Peake37902
"Мне сказали поделиться этим здесь... Я бодибилдер-любитель и косплеер. Этот образ Кратоса из God of War — результат многих часов работы как в спортзале, так и в мастерской! Надеюсь, вам понравится", — 1000FacesCosplay.
Фото © Reddit / 1000FacesCosplay
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Reddit / 1q8b, GoodBoi_1899