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13 августа, 07:00

10 случаев, когда на свадьбу разрешили приходить с животными и об этом не жалел вообще никто

Брать питомцев на свадьбу вообще-то не принято. Но, как показывает практика, очень зря. Собрали 10 примеров, когда на торжество привели домашних животных и все были в полном восторге.

"Самый хороший мальчик на свадьбе", — ABagFullofBags.

Фото © Reddit / ABagFullofBags

Фото © Reddit / ABagFullofBags

"Этот котик влез на свадебную фотографию и, кажется, очень собой доволен", — maybesaydie.

Фото © Reddit / maybesaydie

Фото © Reddit / maybesaydie

"Сестра решила, что именно эта очень хорошая девочка понесёт кольца на её свадьбе. С задачей справилась на ура", — brainliquid.

Фото © Reddit / brainliquid

Фото © Reddit / brainliquid

"Сегодня снимали свадьбу. Сделал пару кадров на телефон в перерыве", — EvattandBloom.

Фото © Reddit / EvattandBloom

Фото © Reddit / EvattandBloom

"Моя кошка всё лезла в кадр на свадьбе, так что я решила обязательно сделать отдельную фотографию с ней", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Я, 17-летний пёс моего брата и сам братишка в день его свадьбы", — somethingregal.

Фото © Reddit / somethingregal

Фото © Reddit / somethingregal

"Раньше у мамы был кенгуру, и он даже нёс кольца на её свадьбе", — Supersonic5.

Фото © Reddit / Supersonic5

Фото © Reddit / Supersonic5

"Выпускной и моя свадьба — разница в 16 лет. Бикер была со мной в самые важные моменты жизни, во время душевных переживаний, в праздники и испытания. Сейчас ей 19, и она до сих пор моя любимая девочка❤", — notabiochemist.

Фото © Reddit / notabiochemist

Фото © Reddit / notabiochemist

"Опять друг жениха за своё!" Fe4RLessFan21.

Фото © Reddit / Fe4RLessFan21

Фото © Reddit / Fe4RLessFan21

"Она стала моим лучшим другом, ещё когда мне даже семи не было, но и при таком раскладе успела побывать на моей свадьбе", — oxfordkentuckian.

Фото © Reddit / oxfordkentuckian

Фото © Reddit / oxfordkentuckian

Видео с разрезанием торта на свадьбе заставило пользователей переживать за невесту

Видео с разрезанием торта на свадьбе заставило пользователей переживать за невесту

Обложка ©

Reddit / brainliquid, Fe4RLessFan21

Сергей Трофимов

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