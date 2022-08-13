10 случаев, когда на свадьбу разрешили приходить с животными и об этом не жалел вообще никто
Брать питомцев на свадьбу вообще-то не принято. Но, как показывает практика, очень зря. Собрали 10 примеров, когда на торжество привели домашних животных и все были в полном восторге.
"Самый хороший мальчик на свадьбе", — ABagFullofBags.
Фото © Reddit / ABagFullofBags
"Этот котик влез на свадебную фотографию и, кажется, очень собой доволен", — maybesaydie.
Фото © Reddit / maybesaydie
"Сестра решила, что именно эта очень хорошая девочка понесёт кольца на её свадьбе. С задачей справилась на ура", — brainliquid.
Фото © Reddit / brainliquid
"Сегодня снимали свадьбу. Сделал пару кадров на телефон в перерыве", — EvattandBloom.
Фото © Reddit / EvattandBloom
"Моя кошка всё лезла в кадр на свадьбе, так что я решила обязательно сделать отдельную фотографию с ней", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Я, 17-летний пёс моего брата и сам братишка в день его свадьбы", — somethingregal.
Фото © Reddit / somethingregal
"Раньше у мамы был кенгуру, и он даже нёс кольца на её свадьбе", — Supersonic5.
Фото © Reddit / Supersonic5
"Выпускной и моя свадьба — разница в 16 лет. Бикер была со мной в самые важные моменты жизни, во время душевных переживаний, в праздники и испытания. Сейчас ей 19, и она до сих пор моя любимая девочка❤", — notabiochemist.
Фото © Reddit / notabiochemist
"Опять друг жениха за своё!" — Fe4RLessFan21.
Фото © Reddit / Fe4RLessFan21
"Она стала моим лучшим другом, ещё когда мне даже семи не было, но и при таком раскладе успела побывать на моей свадьбе", — oxfordkentuckian.
Фото © Reddit / oxfordkentuckian
Reddit / brainliquid, Fe4RLessFan21