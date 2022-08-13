10 случаев, когда на свадьбу разрешили приходить с животными и об этом не жалел вообще никто

"Самый хороший мальчик на свадьбе", — ABagFullofBags.

Фото © Reddit / ABagFullofBags

"Этот котик влез на свадебную фотографию и, кажется, очень собой доволен", — maybesaydie.

Фото © Reddit / maybesaydie

"Сестра решила, что именно эта очень хорошая девочка понесёт кольца на её свадьбе. С задачей справилась на ура", — brainliquid.

Фото © Reddit / brainliquid

"Сегодня снимали свадьбу. Сделал пару кадров на телефон в перерыве", — EvattandBloom.

Фото © Reddit / EvattandBloom

"Моя кошка всё лезла в кадр на свадьбе, так что я решила обязательно сделать отдельную фотографию с ней", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Я, 17-летний пёс моего брата и сам братишка в день его свадьбы", — somethingregal.

Фото © Reddit / somethingregal

"Раньше у мамы был кенгуру, и он даже нёс кольца на её свадьбе", — Supersonic5.

Фото © Reddit / Supersonic5

"Выпускной и моя свадьба — разница в 16 лет. Бикер была со мной в самые важные моменты жизни, во время душевных переживаний, в праздники и испытания. Сейчас ей 19, и она до сих пор моя любимая девочка❤", — notabiochemist.

Фото © Reddit / notabiochemist

"Опять друг жениха за своё!" — Fe4RLessFan21.

Фото © Reddit / Fe4RLessFan21

"Она стала моим лучшим другом, ещё когда мне даже семи не было, но и при таком раскладе успела побывать на моей свадьбе", — oxfordkentuckian.